Dalla Spagna 50 milioni per i vaccini

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato che la Spagna contribuirà con 50 milioni di euro l'Alleanza del vaccino (Gavi) a sostegno delle campagne di vaccinazione dei bambini per paesi in via di sviluppo. Lo rende noto l'agenzia Efe. Sánchez ha partecipato al summit globale sui vaccini promosso dal governo britannico a favore di Gavi Alliance e nel suo intervento ha anche insistito sull'urgenza di trovare un vaccino per far fronte all'epidemia da covid-19 e che questo sia "accessibile a tutti".