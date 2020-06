Oms, le mascherine da sole non bastano

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - "Le mascherine da sole non bastano.

Devono essere usate nell'ambito di una strategia complessiva contro il coronavirus. Non sono un'alternativa a....". Lo ha detto la dottoressa Maria Kherkova dell'Oms sottolineando che "la maschera è fondamentale in situazioni in cui la distanza sociale non può essere rispettata". L'Agenzia dell'Onu ha annunciato a breve l'uscita di nuove linee guida sull'uso delle mascherine.