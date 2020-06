Johnson, italiani benvenuti in Gb

(ANSA) - LONDRA, 3 GIU - "Come back, siete tutti benvenuti": così Boris Johnson, in italiano, nella conferenza stampa a Downing Street, si è rivolto direttamente agli italiani allontanatisi dal Regno in questi mesi a causa della pandemia e degli effetti del lockdown. Rispondendo al cronista della Rai, primo giornalista della stampa estera ammesso a far domande dall'inizio dell'emergenza, il premier ha tuttavia ribadito che, almeno dall'8 al 29 giugno, tutti coloro che arriveranno o rientreranno dall'estero, italiani inclusi, "dovranno osservare una quarantena" di due settimane.