Grecia: ortodossi, yoga no per cristiani

(ANSA) - ATENE, 3 GIU - Praticare lo yoga, anche solo come antistress durante i lockdown anti coronavirus, è "assolutamente incompatibile" con la fede cristiana. Ad affermarlo la Chiesa greco ortodossa, preoccupata del diffondersi dell'antica disciplina indiana favorita dalla reclusione forzata. La Chiesa ortodossa è una delle istituzioni più potenti in Grecia, con una profonda influenza sulla politica e su molti aspetti della vita sociale. "Lo yoga è assolutamente incompatibile con la nostra fede ortodossa e non ha spazio nella vita dei cristiani", ha affermato il Santo Sinodo, organo di governo della Chiesa di Grecia. "È un aspetto fondamentale della religione indù ... non è solo un 'esercizio fisico'", ha precisato il Sinodo, aggiungendo di aver deciso di intervenire dopo che "vari mezzi di informazione" raccomandavano lo yoga come mezzo per "combattere lo stress "durante la pandemia di COVID-19.