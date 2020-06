Germania aprirà dal 15, anche a Italia

(ANSA) - BERLINO, 3 GIU - Il ministro dell'Interno tedesco vuole che vi sia "congruenza" fra l'apertura della Germania ai viaggi turistici nei Paesi europei, e la possibilità di ingresso da questi Paesi. È quello che ha spiegato un portavoce del ministero a Berlino, rispondendo a alla domanda se anche dall'Italia si potrà entrare in Germania dal 15 giugno. "Il ministero - ha aggiunto il portavoce - aspira a sospendere i controlli interni per il 15 giugno", come aveva già annunciato giorni fa.