Francia, 600mila download per StopCovid

(ANSA) - PARIGI, 3 GIU - L'applicazione anti-virus StopCovid, equivalente francese di Immuni, uscita ieri con leggero ritardo - nel giorno dell'avvio della Fase 2 in Francia - è stata già scaricata oltre 600.000 volte.

"E' un eccellente inizio", ha detto il segretario di Stato responsabile per il digitale, Cédric O. "Ciò che dimostrano gli studi epidemiologici e scientifici è che già dai primi download, l'applicazione evita delle contaminazioni ed evita dei malati, se non dei morti", ha aggiunto ai microfoni di Télématin.