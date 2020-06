Borrell, omicidio Floyd, abuso di potere

(ANSA) - BRUXELLES, 2 GIU - "In Europa come negli Usa siamo inorriditi e scioccati dall'omicidio di George Floyd", "un abuso di potere che deve essere combattuto negli Usa e altrove". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell. "Tutte le società devono rimanere vigili contro l'eccessivo uso della forza e rispettare i diritti umani", ha aggiunto. "Ovunque e nelle società che si basano sullo stato di diritto e il rispetto delle libertà, chi è incaricato di proteggere l'ordine pubblico non usi le sue capacità nello stesso modo in cui si è fatto" negli Usa "arrivando a questa infelice morte".