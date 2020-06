Riapre il museo Guggenheim di Bilbao

(ANSA-AFP) - MADRID, 1 GIU - Il museo Guggenheim di Bilbao è stato oggi il primo grande museo spagnolo a riaprire i battenti, mentre la Spagna ha allentato ulteriormente il suo blocco, con il 70% del paese che e' tornato a godersi spiagge e ristoranti. Il museo, rivestito in titanio, un punto di riferimento nella città basca grazie al suo esterno sinuoso progettato dall'architetto Frank Gehry, ha riaperto con un programma ridotto di cinque ore, che continuerà per tutto il mese di giugno, ha reso noto il suo sito web. Tutti i musei della Spagna sono rimasti chiusi sin da quando il governo ha dichiarato lo stato di emergenza a metà marzo per rallentare la diffusione del virus, che ha causato oltre 27.000 vittime nel paese. Con il rallentamento del numero di nuovi casi e decessi, la Spagna ha iniziato una graduale transizione dal lockdown, che il Primo Ministro Pedro Sanchez spera sarà completata entro il primo luglio.