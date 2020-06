Riapre il Gran Bazar di Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 1 GIU - Riapre oggi a Istanbul dopo oltre due mesi il Gran Bazar, uno dei mercati più grandi, antichi e visitati al mondo.

La struttura, in gran parte coperta, che ospita quasi tremila negozi e oltre 30 mila lavoratori, è una delle più complesse da gestire in termini di distanziamento sociale in Turchia. Prima della chiusura per l'emergenza Covid-19, il mercato, creato nel 1455 e più volte allargato nei secoli, accoglieva in media 150 mila persone al giorno, tra cui molti turisti.

Nei giorni scorsi, le vie interne del Gran Bazar sono state ripetutamente sanificate. In base alle nuove regole, è previsto l'obbligo di mascherine e l'accesso sarà contingentato.

Secondo l'amministrazione della struttura, sono stati almeno 7 i contagi confermati tra i commercianti. Durante il periodo di chiusura, sono rimasti operativi per specifiche deroghe una ventina tra uffici di cambio e gioiellieri, che ricevevano clienti solo su appuntamento.