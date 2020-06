Gb riapre scuole a macchia di leopardo

(ANSA) - LONDRA, 1 GIU - Riapertura oggi a macchia di leopardo nel Regno Unito, non senza qualche polemica e preoccupazione per i contagi da coronavirus solo parzialmente in calo, di alcune classi delle prime scuole elementari: passo iniziale di un graduale ritorno in aula e di un avvio dell'alleggerimento del lockdown. Malgrado il via libera del governo di Boris Johnson, limitato per ora all'Inghilterra, alcune municipalità hanno comunque rimandato la riapertura e il 46% dei genitori ha preferito tenere i propri figli a casa.

La ripresa scolastica per il momento riguarda solo i primi due anni e il sesto anno delle primarie. Rigide le misure di sicurezza messe in atto dagli istituti scolastici: ogni classe è stata divisa a metà, con non più di 15 alunni per insegnante, distanziamento sociale di 2 metri (per quanto possibile), ingressi e turni scaglionati per minimizzare gli assembramenti