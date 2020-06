Ebook piazze d'Italia ai tempi del virus

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - Venti piazze italiane fotografate al tempo del coronavirus tra la fine di marzo e l'inizio di maggio con tutta la loro bellezza. Esaltata, malgrado tutto, dal deserto in cui è piombata l'Italia. E' il cuore dell'ebook realizzato dal ministero degli Esteri che ha affiancato a ogni foto un scheda in cui si descrive non solo la particolarità architettonica ma il clima, le emozioni, il senso perduto e quello recuperato in un'atmosfera sospesa che ha trasformato le piazze italiane, in 'piazze (In)visibili' da Roma a Venezia, da Firenze a Torino, a Napoli, ad Ascoli Piceno.

"Quando si parla di Italia all'estero, non si può non pensare al nostro patrimonio storico e culturale che ogni anno porta milioni di turisti a visitare il nostro Paese", scrive nell'introduzione il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.