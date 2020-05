Ue: Dpa, Recovery Fund da 750 miliardi

(ANSA) - BERLINO, 27 MAG - Il pacchetto del Recovery Fund proposto dalla Commissione europea ammonterebbe a 750 miliardi di euro. Lo scrive la Dpa in un'anticipazione citando fonti ben informate. Stando all'agenzia tedesca, 500 miliardi sarebbero versati come aiuti, 250 miliardi come prestiti.