Spagna, 10 giorni di lutto per vittime

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Cominciano oggi in Spagna i dieci giorni di lutto per commemorare le 27.000 vittime del coronavirus. Si tratta del periodo di lutto più lungo in 40 di democrazia. Oltre 14.000 edifici pubblici e tutte le navi della Marina spagnola terranno le bandiera a mezz'asta fino al 5 giugno. Ieri, intanto, circa 200 chef spagnoli, tra i quali alcuni 'stellati', si sono riuniti fuori del parlamento per chiedere al governo un maggior dialogo sulle misure da prendere per aiutare un settore fortemente colpito dall'emergenza Covid-19.