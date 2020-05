Migranti morti in tir frigo, 26 arresti

(ANSA) - BRUXELLES, 27 MAG - La polizia belga ha arrestato 13 persone nell'ambito dell'indagine sulla morte di 39 migranti vietnamiti rinchiusi all'interno di un camion frigorifero in Gran Bretagna lo scorso ottobre. Gli arrestati sono stati presi in una serie di raid in diverse aree di Bruxelles, hanno spiegato gli inquirenti precisando che sono sospettati di gestire una rete di traffico di esseri umani. Altre 13 persone sono state fermate in Francia, secondo quanto annunciato dalla procura di Parigi. Il 23 ottobre dell'anno scorso 2019 i cadaveri di 31 uomini, 8 donne e due ragazzi di 15 anni furono ritrovati a bordo di un camion nella zona industriale di Grays, nell'est di Londra. Il tir proveniva dal porto belga di Zeebrugge.