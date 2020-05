Coronavirus: Putin, parata V-Day il 24/6

(ANSA) - MOSCA, 26 MAG - Si svolgerà il 24 giugno la parata militare per i 75 anni della vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale che a causa dell'epidemia di coronavirus non si era potuta tenere nella Piazza Rossa il 9 maggio, Giorno della Vittoria in Russia: lo ha annunciato il presidente Vladimir Putin, ripreso dalle agenzie di stampa locali.