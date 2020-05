Picco morti in Russia, Brasile più casi

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - La Russia oggi ha registrato il record di nuove vittime da coronavirus in 24 ore: 153, che portano il computo totale a 3.541. Lo rilevano le autorità sanitarie, come riporta il Guardian.

E' sempre molto alto anche il numero dei nuovi contagi in 24 ore, sono stati 8.599, anche se in leggero calo rispetto a ieri.

In totale, sono 344.481, e così la Russia scende al terzo posto della graduatoria mondiale, scalzata di poco dal Brasile che ne conta 347.398. (ANSA).