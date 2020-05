Svizzera riapre a messe e matrimoni

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 20 MAG - In Svizzera i luoghi di culto svizzeri potranno riaprire dal 28 maggio per consentire la ripresa delle celebrazioni religiose, dei matrimoni e battesimi.

Lo ha annunciato il governo. "La vita normale sta tornando", ha detto il ministro della Sanità Alain Berset. Nelle ultime settimane alcuni servizi religiosi sono stati tenuti a porte chiuse e trasmessi online o in televisione. A Neuchatel, la messa è stata celebrata online e sono stati collocati nei banchi ritratti di parrocchiani. La Svizzera ad aprile ha iniziato ad allentare le misure restrittive adottate a metà marzo a causa del coronavirus. I tassi di infezione, ricovero e i decessi si sono appiattiti nelle ultime settimane, secondo il Ministero della Salute.