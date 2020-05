Di Maio a tedeschi, vacanze in Italia

(ANSA) - BERLINO, 19 MAG - "Il mio appello è chiaro e vorrei rivolgerlo a tutti i cittadini tedeschi attraverso questo giornale: venite e trascorrete le vacanze in Italia". Lo dice il ministro Luigi Di Maio, in un'intervista pubblicata sulla Bild on line.

"Visitate le nostre spiagge, il nostro mare, i nostri paesini di montagna, gustate la nostra cucina - aggiunge -. Noi siamo pronti ad accogliervi con il nostro sorriso. Siamo tutti lo stesso popolo europeo".