Di Maio,numeri confortanti,strada giusta

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Il bollettino odierno ci fa ben sperare. Meno di 100 vittime in tutta Italia, in molte regioni i numeri sono davvero molto confortanti. La strada è giusta, non finirò mai di ripetere che serve prudenza, ma in questa prima giornata della fase 2, di riapertura dopo il lockdown, l'Italia fa notevoli passi avanti". Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook.