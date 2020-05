Francia, 'piano Marshall' per turismo

(ANSA) - PARIGI, 14 MAG - La Francia annuncia oggi i contorni del suo 'Piano Marshall' da 1,5 miliardi di euro per rilanciare il turismo disastrato dalla crisi legata al coronavirus. Al termine di una riunione interministeriale in programma a Matignon, sede del governo francese, il premier francese, Edouard Philippe, dovrebbe svelare un arsenale di misure per sostenere questo comparto strategico fondamentale che in Francia rappresenta il 7,2% del Pil (per 168 miliardi di euro nel 2017) e circa 2 milioni di posti di lavoro. In questi ultimi giorni, dopo due mesi di lockdown, alcuni siti simbolo della Francia stanno cominciando timidamente a riaprire come il Mont-Saint-Michel o il santuario di Lourdes.