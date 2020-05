Di Maio, per Irini contingente 500 unità

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Nell'ambito della missione europea 'Irini' in Libia "è in valutazione" la partecipazione con "un contingente di 500 unità, un'unità navale e tre mezzi aerei previo accordo delle Camere, per questo il cosiddetto decreto missioni sarà portato in Cdm nei prossimi giorni e successivamente inviato alle Camere". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al question time alla Camera.