Coronavirus: Merkel,niente aumento tasse

(ANSA) - BERLINO, 13 MAG - Il governo tedesco non pianifica al momento alcun aumento delle tasse. Lo ha detto Angela Merkel, rispondendo alla domande dei parlamentari nel Bundestag.

La cancelliera ha anche sottolineato di poter parlare sempre solo relativamente alla situazione presente e di non poter prevedere il futuro.

A proposito dell'impatto del coronavirus sull'economia tedesca, Merkel ha affermato: "Abbiamo la chance di contrastare la situazione in modo positivo. Ma non dico che nessuno se ne accorgerà".