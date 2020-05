Coronavirus:Francia, 263 morti in 24 ore

(ANSA) - PARIGI, 11 MAG - E' di 263 il bilancio delle vittime di Coronavirus in Francia nelle ultime 24 ore, una cifra che porta il totale dei decessi dall'inizio della pandemia - fra ospedali, case di riposo e istituti per disabili - a 26.643.

Continua il calo dei ricoveri in ospedale - 285 in meno da ieri per un totale di 22.284 - e dei pazienti in rianimazione: 64 in meno per un totale di 2.712.