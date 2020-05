Anche per Ue inventore Tesla era serbo

(ANSAmed) - BELGRADO, 11 MAG - Dopo le proteste da parte del governo serbo, la Ue ha eliminato dal suo sito ufficiale la dizione contestata da Belgrado in cui si diceva che lo scienziato e inventore Nikola Tesla è un 'illustre croato'. Ne ha dato notizia oggi il ministero della cultura e informazione serbo. In un comunicato, il ministero esprime soddisfazione per la rettifica e auspica che simili errori non si ripeteranno.

Di etnia serba ma nato nel territorio dell'attuale Croazia ai tempi dell'impero austro-ungarico, Nikola Tesla (1856-1943), che era stato naturalizzato statunitense e che morì a New York, è stato un inventore, fisico e ingegnere elettrico. Belgrado, che lo considera una delle figure più eminenti della cultura scientifica serba, aveva protestato per quello che ha definito un 'falso storico' sul sito della Ue.