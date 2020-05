Von der Leyen, obiettivo è solidarietà

(ANSA) - BRUXELLES, 09 MAG - "Settant'anni fa una dichiarazione di meno di dieci minuti ha cambiato il destino di un continente. La Francia, attraverso la voce di Robert Schuman, tendeva la mano alla Germania e all'Europa proponendo un gesto di solidarietà di fatto. Quanto cammino abbiamo fatto da quel momento", ma "se abbiamo progredito così tanto, l'obiettivo della solidarietà resta più che mai di attualità. Una solidarietà che è stata messa alla prova all'inizio dell'attuale pandemia, ma ci ha permesso di vedere come il ripiegarsi su se stessi non sia la soluzione". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio diffuso in occasione della Festa dell'Europa. "Questa solidarietà deve continuare - continua von der Leyen - solamente restando solidali vinceremo il virus, troveremo un vaccino, lo renderemo disponibile a livello mondiale, rilanceremo l'economia e andremo avanti nelle nostre politiche per il clima. La solidarietà non è scontata, richiede a ognuno degli sforzi e dei compromessi".