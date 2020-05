Sanchez a chi riapre, 'serve cautela'

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Il virus non è scomparso, è ancora in agguato. A coloro che accedono alla fase 1 chiedo cautela".

Il premier spagnolo Pedro Sanchez rivolge un appello ai suoi concittadini in conferenza stampa, alla vigilia della cosiddetta 'fase 1' post emergenza coronavirus (l'equivalente della fase 2 in Italia), che lunedì vedrà metà del paese uscire dal lockdown completo. "Ci muoviamo in base alla cautela e al giudizio degli esperti scientifici - ha spiegato Sanchez - e limitare la mobilità nella provincia è essenziale in questa prima fase". "Se trasformiamo" la Fase 1 "in una corsa, ci sarà una nuova ondata", gli ha fatto eco Fernando Simon, direttore del centro per il coordinamento delle emergenze sanitarie.

La Fase 1 - da cui per il momento sono escluse Madrid e Barcellona, per i troppi contagi - prevede la riapertura degli esercizi commerciali fino a 400 metri quadrati e soprattutto la libertà di circolazione per incontrare congiunti e amici, con riunioni fino a un massimo di 10 persone.