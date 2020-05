Operata in Germania 14enne Rebecca

(ANSA) - IVREA, 9 MAG - E' stata operata a Friburgo, e sta bene, Rebecca, la 14enne di Forno Canavese (Torino) che a causa del coronavirus ha atteso per due mesi il ricovero. A darne notizia è la deputata del Movimento 5 Stelle Jessica Costanzo, in contatto con la famiglia e con il console italiano di Friburgo. La giovane è già stata dimessa. "Ho seguito la vicenda in contatto con la madre e con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha lavorato per il via libera all'operazione in Germania - dice la parlamentare - siamo felici che tutto stia procedendo per il meglio".