Steinmeier, teniamo l'Europa unita

(ANSA) - BERLINO, 8 MAG - "Mai più significa mai più da soli!. Dobbiamo tenere l'Europa insieme. Come europei dobbiamo pensare, sentire ed agire". Lo ha detto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier a Berlino alla commemorazione dei 75 anni dalla capitolazione tedesca nel Secondo conflitto mondiale.

"Se noi in Europa, anche in e dopo questa pandemia, non restiamo insieme, non rendiamo onore a questo 8 maggio", ha aggiunto il capo di Stato tedesco.