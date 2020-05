Gb celebra Giorno della Vittoria in casa

(ANSA) - LONDRA, 8 MAG - Un minuto di silenzio per ricordare i caduti e un richiamo del governo di Boris Johnson ai britannici a rispettare il lockdown "restando in casa" anche oggi e per tutto il weekend. Così il Regno Unito ha celebrato oggi il VE Day, il giorno dedicato ai veterani, a 75 anni dalla vittoria sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale.

Il premier conservatore, dopo aver acceso solitario una candela nell'abbazia di Westminster, ha osservato come tutto il Paese il rito del silenzio a metà giornata. Un rito che ha coinvolto anche i reali, isolati in varie residenze dell'isola, come testimoniano le immagini del principe Carlo - erede al trono - e della consorte Camilla da Balmoral. Mentre la 94enne regina Elisabetta ha registrato un nuovo messaggio d'incoraggiamento per l'occasione. In una lettera ai vecchi reduci superstiti di quella epopea, Johnson ha rinnovato il grazie della nazione e ha invitato tutti a prenderli a esempio di coraggio, paragonando la sfida della guerra a quella del coronavirus.