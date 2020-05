Francia supera la soglia dei 26.000 morti

Con 243 nuovi decessi nelle ultime 24 ore, la Francia ha superato quota 26.000 vittime dall'inizio dell'epidemia. Lo ha reso noto la Direzione generale della sanità, precisando che il totale delle vittime dall'epidemia è di 26.230.

Sono calati di 484 i pazienti ricoverati in ospedale, stasera in tutto 22.724. Saldo negativo anche per i malati in rianimazione, stasera 93 in meno di ieri, per un totale di 2.868.