Coronavirus: a Mosca quasi 300.000 casi

(ANSA) - MOSCA, 07 MAG - A Mosca sono stati finora accertati 92.676 casi di Covid-19, ma secondo il sindaco Serghiei Sobyanin i contagiati potrebbero essere "il 2-2,5% di tutti i cittadini di Mosca, ovvero quasi 300.000 persone".

"Il fatto che abbiamo confermato così tante persone malate non è uno svantaggio ma un grande vantaggio", ha detto Sobyanin, citato dall'agenzia di stampa statale russa Tass. "Ovviamente - ha proseguito il primo cittadino della capitale russa - il numero reale dei malati in città è maggiore. Secondo le stime, si tratta del 2 o del 2,5% di tutti i cittadini di Mosca, ovvero quasi 300.000 persone". Già il 2 maggio, Sobyanin aveva dichiarato che "in base ai test effettuati su vari gruppi, il numero reale di contagiati" a Mosca "è intorno al 2% della popolazione", ossia 250mila persone. Mosca è una megalopoli di circa 12 milioni di abitanti.