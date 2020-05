Fonti 007, no pista laboratorio cinese

(ANSA) - WASHINGTON, 5 MAG - Fonti di intelligence hanno riferito al Guardian che non c'è alcuna evidenza attestante che il Covid-19 sia uscito da un laboratorio cinese, contraddicendo così le affermazioni di Donald Trump e del segretario di stato Usa Mike Pompeo. Le stesse fonti spiegano che il dossier di 15 pagine di cui ha scritto l'Australian Daily Telegraph e che accusa Pechino di aver nascosto i dati sull'epidemia non è stato elaborato dal network 'Five Eyes', l'alleanza degli 007 di Usa, Gb, Australia, Nuova Zelanda e Canada.