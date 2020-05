Coronavirus: Spagna, 185 morti in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - In Spagna si stabilizza la curva delle vittime da coronavirus. Sono 185 nelle ultime 24 ore (in leggero aumento rispetto al giorno prima), per un bilancio complessivo di 25.613. Nel bollettino quotidiano, riportato dal Pais, si legge che i casi complessivi sono 219.329, con un aumento di 867 in un giorno.