Coronavirus: altri 693 morti in Gb

(ANSA) - LONDRA, 5 MAG - Rimbalzano a 693 i morti per coronavirus registrati nel Regno Unito nelle ultime 24 ore tra ospedali, case di riposo e altri ricoveri: fino a un totale di 29.427, secondo i dati resi noti nella conferenza stampa quotidiana di Downing Street tenuta oggi dal ministro degli Esteri Dominic Raab. Si tratta d'una cifra che, pur senza i casi sospetti conteggiati in precedenza dall'Ons, l'Istat britannico, conferma comunque il Regno ora primo in Europa per numero di decessi davanti all'Italia e secondo al mondo dopo gli Usa.