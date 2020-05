Di Maio, ora bisogna abbassare le tasse

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - "È naturale che di fronte a imprese che hanno subito uno stop, partite Iva che non hanno lavorato, cittadini che si sono ritrovati in difficoltà, lo Stato debba pensare di intervenire anche con una sostanziale riduzione del carico fiscale. Bisogna puntare a un obiettivo chiaro: meno tasse e meno burocrazia". Lo dice il ministro Luigi Di Maio in un'intervista all'Huffington Post aggiungendo che "il reddito di emergenza non può essere l'unico strumento per dare sostegno agli italiani".