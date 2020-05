Terremoto di magnitudo 6.6 a Creta

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - Forte terremoto di magnitudo 6.6 al largo dell'isola di Creta, in Grecia. Lo riferisce l'Usgs. Non sono stati segnalati vittime né danni gravi, ha dichiarato all'Afp un responsabile della polizia locale. La scossa si è verificata alle 15.51 ora locale, con epicentro a 55 km al largo dalla città di Ierapetra, nel sud dell'isola, ha reso noto l'Osservatorio geodinamico di Atene in un comunicato.