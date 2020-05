Spagna: primo giorno passeggiate e bici

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - Primo giorno di passeggiate, jogging e giri in bicicletta in Spagna dopo 48 giorni di lockdown a causa del coronavirus. Stamane sono entrate in vigore le nuove misure di allentamento delle restrizioni: dalle 6 alle 10 e dalle 20 alle 23. L'esercizio fisico sarà soggetto a fasce orarie per evitare assembramenti, si potrà svolgere solo vicino a casa e restano in vigore le regole di allontanamento sociale.

La settimana scorsa era stato consentito ai bambini di accompagnare un genitore negli spostamenti considerati essenziali, come la spesa.