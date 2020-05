Sassoli, Europa non lascerà nessuno solo

(ANSA) - BRUXELLES, 1 MAG - "Questo sarà un Primo Maggio difficile: molti lavoratori sono stati costretti a restare a casa o hanno perso il proprio lavoro, altri si sono impegnati per mantenere vivi i servizi essenziali per i cittadini, altri ancora sono caduti, negli ospedali e nelle strutture sanitarie, per combattere la pandemia". E' il messaggio del presidente del parlamento Ue David Sassoli.

"Ora che si avvicina il momento di un nuovo inizio per tutti, non dobbiamo dimenticarli: lavoro e sicurezza per tutti devono essere al centro del nostro impegno. Lavoro per chi lo ha perso, sicurezza per chi torna a produrre e a fornire servizi", sottolinea Sassoli. "Buon Primo Maggio a tutti, a chi lotta per darci una speranza ed un futuro diverso. L'Europa non lascerà nessuno da solo".