Coronavirus: in Gb oggi 739 morti

(ANSA) - LONDRA, 1 MAG - In lieve salita rispetto a ieri il numero dei morti in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore: sono 739 mentre ieri si sono registrati 674 decessi. La cifra complessiva dei morti dall'inizio pandemia è di 27.510.

Come promesso, la Gran Bretagna ha raggiunto, anzi superato, l'obiettivo dei 100.000 test al giorno per la fine di aprile. E' stato il ministro della salute Matt Hancock ad annunciare che "giovedì sono stati effettuati nel Paese 122,347 test". "Un risultato incredibile", ha commentato Hancock.