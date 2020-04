Merkel, siamo con l'Italia

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "La Germania e l'Europa stanno con forza dalla parte dell'Italia. Vari ospedali tedeschi hanno accolto pazienti italiani, il governo federale ha inviato aiuti sanitari. Allo stesso tempo sappiamo che in considerazione delle conseguenze economiche della pandemia sarà necessario fare di più e anche in questo siamo pronti ad agire nello spirito della solidarietà europea. L'accordo dell'Eurogruppo su un pacchetto di misure preso il 9 aprile lo mostra chiaramente". Lo scrive la cancelliera tedesca Angela Merkel in una lettera di risposta alla comunità di Sant'Egidio.