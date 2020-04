Istanbul, con lockdown -30% inquinamento

(ANSA) - ISTANBUL, 29 APR - Anche a Istanbul il confinamento casalingo di milioni di persone per l'emergenza coronavirus ha determinato un miglioramento della qualità dell'aria. Nella metropoli sul Bosforo, l'inquinamento atmosferico è diminuito di circa il 30% rispetto al periodo precedente la pandemia. Secondo i dati forniti dal Comune, la concentrazione di polveri sottili è scesa questa settimana fino a 30 microgrammi per metro cubico, rispetto alla media ordinaria di 45-50 microgrammi, che è sopra il limite prescritto di 40. In Turchia sono stati imposti finora coprifuoco generalizzati nei fine settimana e nei festivi, mentre nei giorni feriali il lockdown obbligatorio riguarda gli over 65, i malati cronici e gli under 20.