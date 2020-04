Erdogan a Trump, siamo al vostro fianco

(ANSA) - ISTANBUL, 29 APR - "Credo che sconfiggeremo il Covid-19 grazie ai nostri sforzi comuni, che le lezioni che impareremo da questa battaglia e le nuove opportunità che svilupperemo nel campo della sanità pubblica ci permetteranno di avanzare in modo più sicuro verso il futuro". Lo scrive il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in una lettera inviata all'omologo Donald Trump insieme al cargo di aiuti sanitari di Ankara giunti negli Usa, che contiene mascherine, altri dispositivi di protezione individuale e disinfettanti. Nella missiva, Erdogan si rivolge a Trump chiamandolo "Signor Presidente, caro amico" e sottolinea il ruolo dell'alleanza tra Turchia e Stati Uniti, augurandosi che "in futuro e alla luce della cooperazione che abbiamo mostrato durante l'epidemia il Congresso e la stampa americana comprenderanno meglio l'importanza strategica delle nostre relazioni e della nostro lotta comune nelle sfide comuni". Il leader di Ankara invia inoltre le condoglianze per le vittime negli Usa.