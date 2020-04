Von der Leyen, ripresa sia Green

(ANSA) - BRUXELLES, 28 APR - Per ricostruire "le nostre economie dopo il coronavirus, dobbiamo investire in modo intelligente. La nostra bussola sarà il Green Deal europeo, che può trasformare le nostre economie e società, per affrontare i cambiamenti climatici". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio su Twitter.

Serve una ripresa verde - afferma - "per il futuro del nostro pianeta e dei nostri figli".