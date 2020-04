Icelandair licenzia 2.000 dipendenti

(ANSA) - REYKJAVIK, 28 APR - La compagnia islandese Icelandair ha licenziato 2.000 dipendenti in conseguenza delle "gravi ripercussioni" della pandemia di coronavirus sul settore aereo e dei viaggi.

"Per fa fronte alla situazione, il gruppo Icelandair ha preso delle misure importanti, inclusa una riduzione considerevole del numero degli impiegati e dei cambiamenti alla sua struttura organizzativa", ha annunciato la compagnia sottolineando che il futuro dei viaggi in aereo è "imprevedibile".