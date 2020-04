In Spagna record di sanitari infettati

(ANSA) - ROMA, 25 APR - La Spagna è il paese nel mondo con il maggior numero di professionisti della salute infettati da coronavirus, secondo i dati ufficiali disponibili. Lo scrive El Pais. Un rapporto pubblicato giovedì dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC) evidenzia che mentre il 20% dei casi registrati in Spagna riguarda questo gruppo, in Italia tale percentuale scende al 10%, sebbene in Lombardia, epicentro dell'epidemia nel paese, la percentuale sia anche del 20%. Negli Stati Uniti, i sanitari infetti raggiungono a malapena il 3% e in Cina si attestano al 3,8%.

Sebbene lo studio ECDC raccolga dati con qualche giorno di ritardo (quello della Spagna è raccolto da uno studio del Centro nazionale per epidemiologia riferito al 21 aprile), la tendenza al rialzo tra il personale sanitario in Spagna continua. Il Ministero della Salute ha riferito ieri che le infezioni tra medici e infermieri ora ammontano a 35.295, 940 in più rispetto a giovedì.