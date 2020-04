Coronavirus: Olanda, 4.409 morti

(ANSA) - BRUXELLES, 25 APR - Le autorità sanitarie olandesi riferiscono che dalla giornata di ieri si segnalano 100 nuovi ricoveri, 120 decessi e 655 nuove persone risultate positive.

Complessivamente in Olanda si contano 37.190 contagi, 10.381 ricoveri ospedalieri e 4.409 decessi, ma ricordano che c'è un ritardo tra il giorno del ricovero o la morte e il giorno in cui questo è stato riportato. Il centro Rivm sottolinea inoltre che le cifre degli ultimi giorni lasciano intravedere che le misure prese per contenere il virus stanno funzionando e che il numero di nuove segnalazioni al giorno di pazienti ospedalizzati è ancora in calo e lo stesso vale per il numero di pazienti deceduti segnalati.