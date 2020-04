Francia, 516 morti nelle ultime 24 ore

(ANSA) - PARIGI, 23 APR - Dall'inizio dell'epidemia sono 21.856 le persone affette da Covid-19 morte in Francia.

L'aumento, nelle ultime 24 ore, è stato di 516 decessi fra ospedali, case di riposo e istituti per disabili.

Secondo le cifre fornite dalla Direzione Generale della Sanità, il numero dei ricoverati è sceso di altre 522 unità, ed è ora di 29.219 pazienti. Gli ammessi nei reparti di rianimazione sono 165 in meno di ieri, 5.503.