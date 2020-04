Spagna, ok Parlamento lockdown fino 9/5

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Il Parlamento spagnolo ha approvato la richiesta del governo per l'estensione del lockdown fino al 9 maggio. Il dibattito tra maggioranza e opposizione, scrivono i media locali, è stato particolarmente duro, ma alla fine la richiesta del premier Pedro Sanchez è passata con 269 voti a favore, 60 contrari e 16 astensioni. Nei piani dell'esecutivo alcune restrizioni, in particolare sulla libertà di uscire per i bambini, verranno alleggerite dal 27 aprile, ma i dettagli verranno annunciati sabato dalle autorità sanitarie.