Gb: regina Elisabetta compie 94 anni

(ANSA) - LONDRA, 21 APR - E' arrivato stamattina di buon'ora dall'erede al trono britannico Carlo uno dei primi messaggi di auguri alla regina Elisabetta, che oggi compie 94 anni ancora saldamente in sella dopo quasi sette decenni (68 anni) di regno.

La celebrazione è evidentemente in tono minore, sotto l'ombra dell'epidemia che flagella il mondo e la Gran Bretagna (almeno 125.000 contagiati accertati e una conta di morti avviati verso quota 20.000) e che impone alla stessa monarca l'isolamento precauzionale da settimane nel castello di Windsor assieme al quasi 99enne consorte Filippo. Il resto della famiglia è sparpagliato, con Carlo - reduce dal contagio e dalla guarigione - nella residenza scozzese di Balmoral con Camilla; e il suo primogenito William, secondo in linea di successione, a sua volta rifugiato nella proprietà reale di campagna di Sandringham, nel Norfolk inglese, con Kate e i figli George, Charlotte e Louis. Nonché con i 'ribelli' Harry e Meghan ormai trasferiti negli Usa insieme con il piccolo Archie.