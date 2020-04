Di Maio,Draghi usato per attaccare Conte

"Si sta usando il nome di Draghi per criticare Conte e credo che neanche Draghi sia contento di questa strumentalizzazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a L'Aria che tira su La7. "Questo è il momento di sostenere il capitano di questa squadra nel momento in cui sta per calciare il calcio di rigore" in Ue, ha detto parlando del presidente del Consiglio. "Ambiamo all'accordo migliore possibile", ha aggiunto.